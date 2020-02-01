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  4. Бабушка брошенных в московском аэропорту детей пожаловалась на угрозы

Бабушка брошенных в московском аэропорту детей пожаловалась на угрозы

, 11:20 | Светлана Александрова 76

Женщина сообщила в полицию, что бывший зять звонил ей и требовал, чтобы она не забирала мальчиков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Бабушка брошенных в московском аэропорту «Шереметьево» мальчиков жалуется на угрозы со стороны их отца. Женщина, на которую оформлена временная опека над внуками, сообщила в полицию, что бывший зять звонил ей и требовал, чтобы она не забирала детей.

«Он разговаривал с ней по телефону, сказал, если она заберет детей, то он вернется в Комсомольск-на-Амуре, жизни им не даст. У них очень напряженные отношения, и он категорически против передачи детей бабушке и дедушке по линии матери», - цитирует ТАСС неназванный источник в правоохранительных органах.

Тем временем пресс-служба правительства Хабаровского края, куда доставили мальчиков из Москвы, сообщила, что семья получила финансовую помощь «на первое время». Оказать материальную помощь бабушке обещает также и администрация Комсомольска-на-Амуре.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 26 января в аэропорту «Шереметьево» были обнаружены оставленные без присмотра пятилетний и восьмилетний мальчики. В рюкзаке одного из них была записка отца с просьбой поместить детей на время в приют. Выяснилось, что мужчина прилетел с ними из Хабаровска и отправился дальше в Ростов-на-Дону. Несколько дней спустя объявленный в розыск житель Комсомольска-на-Амуре сам пришел в полицию.  

Следственный комитет Хабаровского края возбудил в отношении оставившего детей в опасности отца уголовное дело по статье «истязание», поскольку следователи установили, что мужчина систематически избивал свою жену, которая в конце концов ушла от него, оставив детей. Кроме того, дело возбуждено по статье «халатность», в ходе в отношении местных властей и органов опеки.

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