Идеальные пары по знаку зодиака

Каждый из нас мечтает встретить свою любимую и любящую вторую половинку. Астрологи рассчитали совместимость представителей всех знаков зодиака и подобрали для каждого идеальную пару.

Овен

Овен, которым управляет огненная стихия, обожает приключения и разного рода авантюры. Этим же качеством обладают Близнецы и Стрельцы, а потому скучным союз с этими знаками просто не может быть. К тому же справиться с тяжелым характером Овнов под силу только Стрельцам, которые умеют прощать и быстро забывают обиды.

Телец

Стремление к комфорту объединяет Тельцов с Раками, к тому же и те, и другие не очень любят сюрпризы. Разница в том, что Тельцы обожают роскошь, а Раки стремятся к простому уюту.

Зато с Козерогом у Тельцов может получиться практически идеальный союз, поскольку представители этого знака хорошо понимают их принцип мышления. Им также близки трудолюбие Тельцов и их решительность. У этих земных материалистов обычно совпадают цели и взгляды на жизнь.

Близнецы

Как и Близнецы, Овны оптимисты, любят флиртовать играть в игры. Единственное, что может помешать удачному союзу, — это неумение увидеть корень проблемы. Зато им не бывает скучно вместе.

Прекрасно складываются отношения у Близнецов с Водолеями, которые отличаются разносторонней эрудицией и множеством разных интересов. Любознательным Близнецам всегда есть что узнать и чему научиться у них. Водолеи постоянны в своих убеждениях, упрямы, но при этом достаточно лояльны ко многим. И Близнецы, и Водолеи — воздушные знаки, что тоже идет на пользу отношениям.

Рак

Самая лучшая совместимость у Раков со Скорпионами, у них возникает глубокая эмоциональная связь. Они лучше всех понимают что нужно друг другу. Раки способны вытерпеть несносный характер Скорпиона, а Скорпионов не раздражает инфантильность Раков. Даже если в конце концов этот союз распадется, бывшие партнеры никогда не станут мстить друг другу.

Прекрасно складываются отношения у Раков и с Девами, о которых они готовы заботиться и брать на себя ответственность за атмосферу общения. Земная Дева же в таких союзах отвечает преданностью. При этом оба готовы работать над отношениями, стремясь довести их до идеала.

Лев

Львы часто горды и эгоистичны, и покорить их эго способны только миловидные Весы. Они всегда хотят, чтобы все были счастливы, ради этого готовы идти на уступки, что придает прочность отношениям между двумя этими знаками.

Неплохо ладят Львы и с Водолеями. Несмотря существенные различия в характерах, представители обоих знаков упрямы и готовы до конца стоять на своем, и ни один из них не склонен идти на уступки. А значит, этой паре всегда будет что обсудить. Однако в данном случае споры лишь укрепляют отношения, ведь разногласия и Львы, и Водолеи обычно забывают быстро.

Дева

Прочный и долгосрочный союз способны построить Девы и Раки. Их привлекаю эмоциональная глубина и хорошее воспитание. И те, и другие одинаково саркастичны и преданны, и не склонны спускать, если кто-то обидел их партнера.

Прекрасно складываются отношения у Дев с представителями другого земного знака — с Козерогами. Дотошные Девы любят порядок, а Козероги по своей природе — заядлые перфекционисты. Оба знака хорошо дополняют друг друга в совместной работе — Дева обращает внимание на малейшие детали, а Козероги способны легко договориться с любым человеком. Такие партнеры редко разочаровывают друг друга, поскольку всегда стараются проявить себя с лучшей стороны.

Весы

Весы и Львы прекрасно дополняют друг друга. Первые легко идут на компромиссы, вторые способны научить их принимать решения. Весы открыты и видят ситуацию с разных сторон, Львы же уверены в истинности своей точки зрения. При этом дипломатичные Весы способны переубедить упрямого Льва, не задевая при этом его чувство собственного достоинства.

С Тельцами у Весов на первый взгляд нет ничего общего и их союз может со стороны показаться странным. Но оба этих знака находятся под покровительством Венеры, а потому любовь и красота у них всегда на первом месте. Взгляды на прекрасное у Весов и Тельцов совпадают, что дает им возможность хорошо ладить друг с другом.

Скорпион

Об идеальном союзе Скорпионов и Раков все уже сказано выше. Но довольно прочные отношения способны завязаться у Скорпионов с Девами, которые никогда не станут глубоко лезть в душу скрытного по своей природе Скорпиона. К тому же Девы отдают отношениям всю себя, а проницательные Скорпионы не оставляют такую самоотверженность без внимания и всегда отблагодарят партнера. Представители обоих знаков любят признание общества, поэтому всегда поддержат друг друга на пути к успеху и искренне порадуются достижениям.

Стрелец

Практически идеальными как правило становятся отношения Стрельцов с Овнами. Представители этих знаков всегда найдут источник радости и веселья и превратят в праздник любую рутину. При этом Овны любят побеждать, а Стрельцы готовы уступать, поскольку это для них часть игры. В таком союзе Стрельцам можно не заботиться о своей свободе, ведь Овен никогда не станет посягать на нее и обеспечит на все 100%.

Хорошо подходят Стрельцам и Близнецы. Оба знака любят учиться и готовы часами говорить на темы, которые другим могут показаться странными. Поэтому Стрельцы и Близнецы способны полностью очаровать друг друга и не отвлекаться на окружающих.

Козерог

Отличная пара получается из Козерога и Девы. Оба знака очень трудолюбивы и дотошны, но при этом достаточно лояльны. Их забавляют и раздражают одни и те же вещи. Представители этих знаков не строят иллюзий, зато всегда стремятся оправдать ожидания.

Как уже говорилось выше, почти идеальный союз может сложиться у Тельца с Козерогом, поскольку оба они — материалисты, и комфорт для них важнее всякой духовности. И того, и другого заботят их статус и репутация. Иногда они даже слишком похожи. Возможно, именно это и притягивает их друг к другу.

Водолей

Не только идеальную пару, но и отличного друга могут найти Водолеи в лице Весов. Эти воздушные знаки интеллектуальны и общительны, обладают хорошим чувством юмора и оба не любят находиться в отношениях, чем и привлекают друг друга.

Способность приручить властного и эгоцентричного Льва — одно из уникальных качеств Водолея, а потому с этим знаком может получиться отличный союз.

Рыбы

Лояльные Рыбы могут построить прочные отношения с любым знаком зодиака, но наиболее удачные союзы складываются у них с Раками и Козерогами. С первыми у них взаимопонимание на духовном уровне. Оба наделены сильной интуицией и хорошо чувствуют друг друга. При этом мягкие и великодушные Рыбы способны выманить замкнутого Рака из его ракушки на свет божий.

Рыбы часто витают в облаках и живут в своем маленьком мире и единственные, кого это не раздражает, это Козероги. И если первые вдохновляют приземленного партнера приподняться над обыденностью и полетать в облаках, то вторые, напротив, помогают мечтателю найти конкретную цель в жизни. Проницательные и прагматичные Козероги помогают Рыбам добиваться больших успехов. При этом Рыбы — единственный знак, который способен открыть что-то новое в сдержанных и неэмоциональных Козерогах.

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