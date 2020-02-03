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Пьяный петербуржец при детях изнасиловал собственную жену

, 10:27 | Василий Заика 31

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i

Пьяный житель Петербурга изнасиловал жену в присутствии несовершеннолетних детей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире одного из домов по Пискаревскому проспекту в Калининском районе Северной столицы.

В полицию позвонила 14-летняя дочь пострадавшей и сообщила, что изрядно нетрезвый отчим ругается матом и избивает мать. Девочка отметила, что кроме нее в квартире находятся еще двое детей — 10 и 5 лет.

Прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего главу семейства. Позднее его 36-летняя супруга обратилась с заявлением об изнасиловании.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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