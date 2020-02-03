Пьяный петербуржец при детях изнасиловал собственную жену

Пьяный житель Петербурга изнасиловал жену в присутствии несовершеннолетних детей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире одного из домов по Пискаревскому проспекту в Калининском районе Северной столицы.

В полицию позвонила 14-летняя дочь пострадавшей и сообщила, что изрядно нетрезвый отчим ругается матом и избивает мать. Девочка отметила, что кроме нее в квартире находятся еще двое детей — 10 и 5 лет.

Прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего главу семейства. Позднее его 36-летняя супруга обратилась с заявлением об изнасиловании.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Обстоятельства произошедшего выясняются.