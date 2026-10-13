Россия заняла второе место в мире по числу замороженных тел в ожидании воскрешения

Россия заняла второе место в мире по количеству случаев криосохранения тел в надежде на возможное восстановление жизни в будущем. В стране насчитывается 109 таких процедур, тогда как в США — 566. Всего в мире заморожены 740 человек, рассказал KP.RU криобиолог, директор по науке компании «КриоРус» Игорь Артюхов.

Для сохранения тела используют жидкий азот, температура которого достигает минус 196 градусов. По словам ученого, люди, решающиеся на такую процедуру, идут на большой риск, поскольку современная наука пока не знает, возможно ли будет когда-либо вернуть человека к жизни.

При этом надежда на будущие технологии остается главным мотивом для тех, кто выбирает криосохранение.

Одной из самых сложных задач ученые считают восстановление головного мозга и сохранение личности человека. По словам Артюхова, изменения нервных клеток могут начаться еще до наступления смерти.

«Восстановление мозга после предсмертных изменений. Потому что они начинаются еще до смерти, если у человека, например, болезнь Альцгеймера или ишемический инсульт головного мозга. Тогда часть нейронов уже погибает до наступления смерти, а затем начинаются еще и посмертные изменения. Но даже когда мы говорим о мозге, есть определенные подходы, которые дают надежду», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что в одной из российских криолабораторий находились 94 человека, ожидающих возможного возвращения к жизни в будущем. Позднее число таких случаев увеличилось.

Однако, чудеса все же бывают. Ранее 5-tv.ru рассказывал историю воскрешения мальчика через пять часов после констатации смерти.

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