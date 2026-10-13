Тело помнит все? Как связаны напряжение в тазобедренных суставах и стресс

The Guardian: стресс может усиливать мышечное напряжение в бедрах

Тазобедренные суставы имеют репутацию своего рода эмоциональных хранилищ. Но правда ли, что на них влияют старые травмы и болезненные воспоминания? Миф развеял физиотерапевт, мануальный терапевт и эксперт по биомеханике Грег Леман в материале The Guardian.

«В тазобедренном суставе нет ничего особенного», — подчеркнул он.

Психологический стресс действительно может сопровождаться повышенной активностью мышц и нервов. Однако напряжение также бывает связано с механическими свойствами тканей — их сопротивлением растяжению даже в расслабленном состоянии.

Ощущение «зажатых бедер» не позволяет точно определить источник дискомфорта. Боль, скованность или тянущие ощущения могут исходить из ягодиц либо спины.

Люди, пережившие психологическую травму, чаще сталкиваются с хронической болью, но доказательств особой связи таких переживаний с тазобедренными суставами нет.

Врач спортивной медицины Эбби Ченг назвала среди возможных причин боли особенности строения сустава, раздражение сухожилий и бурсит. Однозначную связь между укорочением мышц бедра и болью исследования не установили.

Для уменьшения скованности Ченг предлагает больше двигаться, в том числе ходить и выполнять легкую растяжку. Агрессивно растягивать мышцы она не рекомендует. Выход за пределы комфортного диапазона может усилить дискомфорт.

Специалист также советует регулярные аэробные и силовые нагрузки, включая укрепление ягодичных мышц.

Если скованность сохраняется при увеличении активности или движение усиливает боль, Ченг рекомендует обратиться к врачу. При обследовании важно учитывать не только строение сустава, но и сон, стресс и общее состояние человека. Рентген и МРТ могут помочь разобраться в симптомах, однако не всегда позволяют установить источник боли.

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