Выдачу шенгенских виз в России упростят

Россиянам станет проще получить шенгенскую визу. Со 2 февраля вступает в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза. Подать заявку на «шенген» граждане России теперь смогут за полгода до поездки, вместо трех месяцев, как раньше, и не позднее, чем за 15 дней.

К туристам с хорошей визовой историей будет применяться максимально лояльный подход. Предполагается, что им чаще будут выдавать долгосрочные мультивизы на пять лет.

Тариф для россиян сохранится в размере 35 евро. Для ряда других стран стоимость визы вырастет до 80-ти.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, кто в России сможет получить пятилетний «шенген».