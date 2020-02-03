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Выдачу шенгенских виз в России упростят

, 12:39 Эфирная новость 122

Обновленный визовый кодекс Евросоюза вступил в силу 2 февраля.

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Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Россиянам станет проще получить шенгенскую визу. Со 2 февраля вступает в силу обновленный визовый кодекс Евросоюза. Подать заявку на «шенген» граждане России теперь смогут за полгода до поездки, вместо трех месяцев, как раньше, и не позднее, чем за 15 дней.

К туристам с хорошей визовой историей будет применяться максимально лояльный подход. Предполагается, что им чаще будут выдавать долгосрочные мультивизы на пять лет.

Тариф для россиян сохранится в размере 35 евро. Для ряда других стран стоимость визы вырастет до 80-ти.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, кто в России сможет получить пятилетний «шенген».

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