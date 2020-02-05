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  4. Отрешенный взгляд Брэдли Купера на премии BAFTA рассмешил фанатов — видео

Отрешенный взгляд Брэдли Купера на премии BAFTA рассмешил фанатов — видео

, 12:10 | Алиса Старжевская 57

Растерянный вид актера стал причиной многочисленных шуток в интернете.

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Брэдли Купер выглядел подавленно на 73-й церемонии вручения наград британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, которая состоялась в лондонском Королевском Альберт-Холле, пишет Daily Mail.

Растерянному виду актера нашлось объяснение — кинолента «Джокер», в которой артист выступил в качестве продюсера, не принес ему победу в номинации «Лучший фильм». Знаменитость не скрывал своего разочарования — в прошлом году критики высоко оценили его актерскую и продюсерскую работу в фильме «Звезда родилась».

Видимо, оператор на церемонии выбрал не самый подходящий момент — взгляд Брэдли был пустым и отрешенным, он безэмоционально наблюдал за выступлением музыкантов на сцене.

Поклонники не предали неудаче кумира большого значения — за считанные часы актер кино стал героем интернет-мемов, которые заполонили все социальные сети.

«Очень хорошая попытка сделать вид, будто тебе не было обидно проиграть в номинации»;

«Купер выглядит как 50-летняя мама, которая старается что-то рассмотреть на экране телефона без очков»;

Twitter @emmasonofrobert

«Может, Купер был голоден и во время выступления мечтал о еде? Очень на это похоже»;

«Спасибо BAFTA за то, что каждый год она „подгоняет“ нам вот такие неловкие моменты со звездами», — написали фолловеры.

На afterparty присутствовала экс-возлюбленная Купера модель Ирина Шейк. Девушка непринужденно веселилась с другом модельером Риккардо Тиши,  а также отметилась на снимке вместе с Купером. После этого поклонники пары с воодушевлением заговорили о возможном воссоединении российской модели и голливудской звезды.

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