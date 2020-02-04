Снова вместе? Ирину Шейк и Брэдли Купера засняли на вечеринке

Поклонники пары Ирины Шейк и Брэдли Купера, возможно, могут надеяться на воссоединение экс-влюбленных. Русскую модель и голливудского актера засняли вместе на светском мероприятии.

Ирина и Брэдли встретились на вечеринке британского Vogue — журнал устроил торжество в честь кинопремии BAFTA. На Шейк было платье-сетка со стразами и бежевое боди, а Купер выбрал классический черный костюм с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue) 3 Фев 2020 в 4:57 PST

По словам присутствующих на мероприятии, бывшие возлюбленные не просто позировали, а открыто проявляли симпатию друг к другу. Корреспонденты Daily Mail даже отметили, что в глазах Шейк и Купера было «обожание».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк призналась, что ощущала себя мальчиком и хотела сменить пол.