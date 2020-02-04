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Снова вместе? Ирину Шейк и Брэдли Купера засняли на вечеринке

, 7:38 | Анастасия Игонина 146

Гости мероприятия утверждают, что пара совершенно не стеснялась проявлять интерес друг к другу.

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

Поклонники пары Ирины Шейк и Брэдли Купера, возможно, могут надеяться на воссоединение экс-влюбленных. Русскую модель и голливудского актера засняли вместе на светском мероприятии.

Ирина и Брэдли встретились на вечеринке британского Vogue — журнал устроил торжество в честь кинопремии BAFTA. На Шейк было платье-сетка со стразами и бежевое боди, а Купер выбрал классический черный костюм с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой.

 
 
 
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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

По словам присутствующих на мероприятии, бывшие возлюбленные не просто позировали, а открыто проявляли симпатию друг к другу. Корреспонденты Daily Mail даже отметили, что в глазах Шейк и Купера было «обожание».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк призналась, что ощущала себя мальчиком и хотела сменить пол.

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