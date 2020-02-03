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«Кожа была „апельсинового цвета“»: эксперт раскрыл новые подробности гибели группы Дятлова

, 19:28 | Ниса Мурзанаева 35

Заявление специалиста, в какой-то степени, подтверждает техногенную версию трагедии.

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Фото, видео: Dyatlovpass.com

Эксперт-криминалист Владимир Анкудинов раскрыл новые подробности гибели туристической группы Дятлова. Со ссылкой на свою коллегу Генриетту Чуркину специалист заявил — тела погибших изначально были «апельсинового цвета».

«Цвет кожи погибших, когда тела еще свежими были, был апельсиновым. Исследователи утверждают, что такой рыжий цвет — это эффект воздействия паров азотной кислоты на кожу», — цитирует ФАН Анкудинова.

Подобное заявление подтверждает одну из возможных версий катастрофы — техногенную. Предполагается, что туристы подверглись удару неизвестного инновационного оружия. Тела погибших могли быть поражены натриевым облаком из ракеты, ядерным взрывом и другими разрушающими факторами.

Трагедия произошла 1 февраля 1959 года. Группа Дятлова заночевала на склоне Холатчахль. Утверждается, что ночью туристы практически нагишом выскочили из палатки и бросились вниз по склону. Члены экспедиции при температуре в -30 градусов попытались развести костер. Однако пламени было недостаточно для того, чтобы сохранить им жизнь.

Название склона «Холатчахль» переводится на русский язык как «Гора мертвецов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал обо всех гипотезах и версиях трагедии на перевале Дятлова.

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