Кристина Асмус впечатлила фанатов идеальной стройной фигурой. Кинозвезда отдыхает в курортном отеле на Мальдивских островах. Оттуда знаменитость опубликовала в Instagram снимок, на котором без стеснения продемонстрировала свою «пятую точку». На фото актриса позирует в откровенном черном купальнике на фоне «бескрайних» синих вод.

«Загораживаю море», — подписала пост знаменитость.

Instagram @asmuskristina

Поклонники Кристины Асмус высоко оценили снимок любимицы, в частности, из-за ее подтянутых сочных ягодиц. Большинство фанатов отметили — их кумир обладает поистине идеальной фигурой.

«Какая вы стройная, тростинка просто!»

«Ты вообще когда-нибудь сидела на диете? Откуда такая превосходная фигура?!»

«Тонкая, да звонкая!»

«Орех — зачет!» — написали фолловеры.

Вот только и на этот раз не обошлось без грязных намеков хейтеров. Похоже, Кристине Асмус до сих пор не могут простить съемки в эротической сцене фильма «Текст».

«Повезло Гарику… И не только!» — оставил комментарий злопыхатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус рассказала о подставе от своей бывшей помощницы.