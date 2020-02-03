  1. Пятый канал
  4. Патрушев отчитался по итогам работы агропромышленного комплекса за минувший год

Патрушев отчитался по итогам работы агропромышленного комплекса за минувший год

, 20:26 Эфирная новость 30

По словам главы Минсельхоза, экспорт сельхозпродукции в 2019-м составил более 25 миллиардов долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Итоги работы российского агропромышленного комплекса за минувший год, а также текущую ситуацию в отрасли сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил с главой Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев отчитался о позитивной динамике практически по всем показателям. Министр отметил, экспорт сельхозпродукции в 2019-м составил более 25 миллиардов долларов. Этот год, как ожидается, будет на том же Уровне.

«У нас сельхозотрасль всегда, в последние годы, в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на „отлично“. Вы уже подвели окончательные итоги по результатам прошлого года», — поинтересовался президент РФ.

«Мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1%. На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года, озвучивал цифру — 121 миллион тонн. Этот прогноз подтверждается. Это на 7,4 миллиона тонн больше, чем годом ранее. И в целом по большинству основных сельхозкультур отмечаем уверенный рост и объемов производства, и урожайности», — отчитался руководитель ведомства.

Глава Минсельхоза также сообщил, что в 2019-м году России удалось открыть для экспорта агропродукции рынки 19 стран. Кроме того, Дмитрий Патрушев рассказал, что ситуация с ресурсами более, чем положительная — к началу посевной кампании ожидается 100% обеспеченность семенами, топливом и минеральными удобрениями.

Читайте также

Секрет работоспособности Путина в общении с успешными людьми

Глава Минсельхоза заявил Путину о снижении урожайности в 2018 году
Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

21:15
Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям
20:59
Фильм «1917» стал триумфатором премии Британской киноакадемии
20:55
В России назвали имена лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций за 2019 год
20:39
Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим
20:37
«Жесть… Как?!» — Тимати и Решетова повеселили поклонников видеошуткой
20:26
Патрушев отчитался по итогам работы агропромышленного комплекса за минувший год

Сейчас читают

«Орех — зачет!» — Асмус впечатлила фанатов снимком в купальнике
Идеальные пары по знаку зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]