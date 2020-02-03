Патрушев отчитался по итогам работы агропромышленного комплекса за минувший год

Итоги работы российского агропромышленного комплекса за минувший год, а также текущую ситуацию в отрасли сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил с главой Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев отчитался о позитивной динамике практически по всем показателям. Министр отметил, экспорт сельхозпродукции в 2019-м составил более 25 миллиардов долларов. Этот год, как ожидается, будет на том же Уровне.

«У нас сельхозотрасль всегда, в последние годы, в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на „отлично“. Вы уже подвели окончательные итоги по результатам прошлого года», — поинтересовался президент РФ.

«Мы ожидаем рост производства сельхозпродукции на уровне 4,1%. На заседании Госсовета я озвучивал приблизительный прогноз зерна по итогам года, озвучивал цифру — 121 миллион тонн. Этот прогноз подтверждается. Это на 7,4 миллиона тонн больше, чем годом ранее. И в целом по большинству основных сельхозкультур отмечаем уверенный рост и объемов производства, и урожайности», — отчитался руководитель ведомства.

Глава Минсельхоза также сообщил, что в 2019-м году России удалось открыть для экспорта агропродукции рынки 19 стран. Кроме того, Дмитрий Патрушев рассказал, что ситуация с ресурсами более, чем положительная — к началу посевной кампании ожидается 100% обеспеченность семенами, топливом и минеральными удобрениями.