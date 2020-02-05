«Безуспешно молодящийся»: Максим Виторган показал подросшую дочь

Максим Виторган показал снимок с дочерью Полиной, которая родилась в браке с артисткой ТЮЗа Викторией Верберг — в этом году наследнице актера исполнилось 23 года. На фото девушка стоит рядом с отцом, который нежно обнимает ее за плечи.

«Взрослая дочь молодящегося (безуспешно) человека», — подписал фото актер.

Instagram @mvitorgan

Первыми, кто прислал комплименты в адрес дочки Максима были коллеги-актеры — Татьяна Арнтгольц и Алика Смехова.

«Полина подросла»;

«Взрослая прекрасная дочь, прекрасного молодого папы», — написали артистки.

Поклонники радостно отреагировали на появление нового снимка в профиле Виторгана.

«Счастья и доченьке, и папе!»

«Прелестная барышня»;

«Красавица», — написали фолловеры.

Полина поддерживает связь и с экс-супругой отца Ксенией Собчак — 23-летняя девушка часто выкладывает в профиль снимки со сводным братом Платоном и публично принимает поздравления с днем рождения от бывшей мачехи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Виторган показал, как развлекает сына.