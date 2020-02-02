  1. Пятый канал
  4. «Человек-паук и малыш-паучок»: Максим Виторган показал, как развлекает сына

«Человек-паук и малыш-паучок»: Максим Виторган показал, как развлекает сына

, 14:14 | Светлана Александрова 42

Актер сфотографировался с трехлетним Платоном в «Доме вверх дном».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Максим Виторган проводит выходные с сыном. Трехлетний Платон в новом году уже успел побывать с мамой, Ксенией Собчак, в Куршевеле, где впервые встал на лыжи, и позагорать на Мальдивах. А теперь папа повел его развлекаться в детский центр в Москве. На своей странице в Instagram актер выложил забавное фото, сделанное в аттракционе под названием «Доме вверх дном». На снимке он как будто стоит в комнате с игрушками на одной руке, упираясь ногами в потолок, а другой держит малыша.

«Заигрались слегка…» — подписал фотографию Виторган.

Подписчики в комментариях умиляются, придумывая забавные подписи к картинке.

«Дом вверх дном. Платон насторожен».

«Просто приходил Платошка, поиграли мы немножко…»

«О! Человек-паук и малыш-паучок…»

«Два классных чела!»

«Счастливчики! Одни дома-2» — пишут пользователи.

Кроме того, Платон познакомился с хорьком. Фотографию Виторган назвал «Хорек & Малек».

Instagram @mvitorgan

Ранее Максим Виторган опубликовал трогательное фото двоих своих сыновей от разных браков: 19-летний Даниил помогает и трехлетнему Платону раскрашивать фигурку.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»
14:26
Росстат назвал российские регионы с наибольшей убылью населения
14:14
«Человек-паук и малыш-паучок»: Максим Виторган показал, как развлекает сына
14:01
Неуважение к гражданам недопустимо: Песков объяснил решение об отставке Игнатьева
13:45
Резидент Comedy Club Марина Кравец ждет первенца
13:23
Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы

Сейчас читают

Кадры задержания члена сборной России по боксу после драки с полицией
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]