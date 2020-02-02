«Человек-паук и малыш-паучок»: Максим Виторган показал, как развлекает сына

Максим Виторган проводит выходные с сыном. Трехлетний Платон в новом году уже успел побывать с мамой, Ксенией Собчак, в Куршевеле, где впервые встал на лыжи, и позагорать на Мальдивах. А теперь папа повел его развлекаться в детский центр в Москве. На своей странице в Instagram актер выложил забавное фото, сделанное в аттракционе под названием «Доме вверх дном». На снимке он как будто стоит в комнате с игрушками на одной руке, упираясь ногами в потолок, а другой держит малыша.

«Заигрались слегка…» — подписал фотографию Виторган.

Подписчики в комментариях умиляются, придумывая забавные подписи к картинке.

«Дом вверх дном. Платон насторожен».

«Просто приходил Платошка, поиграли мы немножко…»

«О! Человек-паук и малыш-паучок…»

«Два классных чела!»

«Счастливчики! Одни дома-2» — пишут пользователи.

Кроме того, Платон познакомился с хорьком. Фотографию Виторган назвал «Хорек & Малек».

Instagram @mvitorgan

Ранее Максим Виторган опубликовал трогательное фото двоих своих сыновей от разных браков: 19-летний Даниил помогает и трехлетнему Платону раскрашивать фигурку.