ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно

Известно, что имя оказывает существенное влияние на судьбу человека. Издание Clutch назвало четыре женских имени, которые могут навлечь на их обладательниц непростой жизненный путь.

По мнению астрологов, не рекомендуется называть девочек Александрами, если они не болезненны и слабы от рождения. В этом случае сила и мужество, которое несет в себе имя, будет им только на руку. Во всех остальных случаях маленькие Саши вырастают в сложных женщин с жестким и упрямым характером.

Дианы имеют тонкую душевную организацию. Они ранимы, чувствительны и не всегда могут постоять за себя. Нередко у обладательниц этого имени низкая самооценка — они склонны преуменьшать собственную значимость и игнорировать свои достоинства.

Судьбу Татьяны тоже нельзя назвать простой. Они становятся прекрасными женами и матерями, но редко бывают счастливы. Все дело в бесконечном стремлении этих женщин к идеалу. Татьяны обычно крайне требовательны и к себе, и к своим избранникам, детям или коллегам.

Тамара — королевское имя. Поэтому и характер у его обладательниц царский. В том числе этим женщинам свойственна ответственность, сравнимая по масштабам с ответственностью за королевство. Однако при этом Тамары склонны выбирать мужчин, которые не соответствуют такому подходу к жизни.

Ранее 5-tv.ru публиковал список женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием.