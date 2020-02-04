Пасынок Джигарханяна выложил семейные кадры с актером после его болезни

Кадры в семейном кругу с актером Арменом Джигарханяном опубликовал его пасынок — Степан — на своей странице в Instagram.

На видео, которым молодой человек поделился в сторис, артист сидит на диване и общается с бывшей супругой Татьяной Власовой. Речь идет о свежих пирожках — Татьяна волнуется, что у Армена Борисовича поднимется уровень сахара в крови, если он съест слишком много мучного.

Джигарханян-младший живет в США, но периодически приезжает в Москву. В российской столице около года назад он познакомился со своей возлюбленной Ольгой Мартыновой. Теперь Степан решился представить свою вторую половину членам семьи — Армену Джигарханяну и Татьяне Власовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая жена Джигарханяна вернулась к нему из США. Народный артист СССР прожил с Власовой почти 50 лет. Они поженились в 1967 году и развелись в сентябре 2015-го. Меньше чем через полгода артист женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. Брак распался в ноябре 2017 года.