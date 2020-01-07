«Сказал, что любит меня»: бывшая жена Джигарханяна вернулась к нему из США

Татьяна Власова, бывшая жена народного артиста России Армена Джигарханяна, вернулась к нему в Москву из Лас-Вегаса. Они вместе проводят новогодние праздники, сообщает сайт KP.RU.

Татьяна привезла в подарок бывшему мужу красные шерстяные носки. Также она взяла с собой огромный чемодан с фотографиями и вещами. Судя по размерам багажа, 77-летняя Власова собирается много времени провести в Москве.

«Буквально три дня назад он мне сказал впервые в жизни: „Я тебя очень люблю“. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил — просто говорил, что любовь доказывает отношением и поступками…» — объяснила Татьяна свой приезд в эфире одного из федеральных телеканалов.

Власова призналась, что очень переживала из-за свадьбы Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. По ее мнению, молодая пианистка манипулировала артистом и довела его до «не очень благополучного состояния здоровья». Татьяна пообещала заботиться о бывшем муже.

Как сообщал 5-tv.ru, Армен Джигарханян прожил с Власовой почти 50 лет. Они поженились в 1967 году и развелись в сентябре 2015-го. Меньше чем через полгода артист женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. Брак распался в ноябре 2017 года.