Как живут Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян после развода

Развод пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и актера Армена Джигарханяна всколыхнул всю страну. По некоторым данным, в эфирах федеральных каналов было показано свыше сотни ток-шоу, так или иначе, связанных с расставанием звездной пары. Спустя два года после разрыва оба партнера вновь вступили в отношения.

Виталина Цымбалюк-Романовская

40-летняя пианистка из Киева сейчас встречается с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным. Во время брака с Арменом Джигарханяном знаменитость трудилась директором Драматического театра Джигарханяна и зарабатывала около 300 тысяч рублей. Сам актер в те времена получал зарплату — 80 тысяч рублей.

За день до официального заключения брака с актером пианистка оформила на себя трехкомнатную квартиру на Рублевском шоссе. После развода суд оставил жилплощадь артистке, также, как и еще две квартиры в столице. Актер утверждал, что недвижимость была куплена на его средства, однако доказательств этому не было. Об этом пишет сайт Тeleprogramma.pro.

Сейчас Виталина Цымбалюк-Романовская нашла новый источник заработка. С завидной регулярностью звезда появляется в эфирах различных ток-шоу. Источники утверждают, что ее гонорар за съемку в одном эпизоде исчисляется миллионами.

Армен Джигарханян

84-летний актер после громкого развода с молодой пианисткой вернулся к бывшей жене Татьяне Власовой. С ней Армен Джигарханян прожил в браке почти 50 лет. После воссоединения с любимой супругой, народный артист утверждал — он рад тому, что им предстоит стареть вместе.

«То, что созидалось, строилось, цементировалось полвека, не разрушить мимоходом… за пару лет. Тем более случайным человеком», — утверждает сын актера Степан.

За последние несколько лет Джигарханян несколько раз попадал в больницу: инфаркт, почечная недостаточность, обострение хронических заболеваний. Артист по-прежнему возглавляет театр, однако из-за ухудшения состояния здоровья все реже может его посещать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда исчез Армен Джигарханян после развода с Цымбалюк-Романовской.