Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

Штрафы со скидкой в 50% можно будет платить по большей части статей нового Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас документ готовится в Министерстве юстиции. В общей сложности скидка будет распространяться на тысячу статей кодекса о нарушениях.

Действующие же нормативы предусматривают оплату половины штрафа лишь по 124 статьям. Причем в основном все они касаются нарушений дорожного движения. Планируется, что новый кодекс вступит в силу со следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ужесточить наказание для шумных соседей хотят в Госдуме. Штраф заплатит собственник жилья, даже если тишину нарушил не он, а арендатор или родственник. Наказание — от пяти — до 50 тысяч рублей.