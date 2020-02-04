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  4. Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

, 6:01 Эфирная новость 34

В настоящий момент документ прорабатывают в Министерстве юстиции.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Штрафы со скидкой в 50% можно будет платить по большей части статей нового Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас документ готовится в Министерстве юстиции. В общей сложности скидка будет распространяться на тысячу статей кодекса о нарушениях.

Действующие же нормативы предусматривают оплату половины штрафа лишь по 124 статьям. Причем в основном все они касаются нарушений дорожного движения. Планируется, что новый кодекс вступит в силу со следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ужесточить наказание для шумных соседей хотят в Госдуме. Штраф заплатит собственник жилья, даже если тишину нарушил не он, а арендатор или родственник. Наказание — от пяти — до 50 тысяч рублей.

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