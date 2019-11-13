Ясновидящая Марианна Абравитова опровергла существование планеты Нибиру, уже не первый год нагоняющей ужас на землян. Однако это не означает, что нашей планете не грозит гибель.

«Планеты Нибиру не существует. Многие астрономы высчитывают ее математически, что, однако, нельзя считать весомым доказательством», — сказала эзотерик интернет-изданию Утро.ру.

По словам Абравитовой, вполне возможно, раньше эта планета была, но с ней что-то случилось. Сейчас этот космический объект физически не определяется физически, и связывать с ним какие-либо катаклизмы бессмысленно.

«В нашем мире все имеет свое начало и конец. Любая из планет когда-то родилась и рано или поздно погибнет, в том числе Земля», — уверена ясновидящая. - «Однажды все, кроме нашего Творца, исчезнет, но когда случится катастрофа — не знает никто».

И произойдет это не по вине человека — никакие войны, взрывы и экологические катастрофы уничтожить Землю не в состоянии. Планета будет умирать медленно.

«Не стоит ждать какого-то взрыва, затопления водами океана или другого масштабного бедствия. Гибель планеты — длительный процесс, который займет еще много лет», — считает Марианна Абравитова.

Так что рыть бункеры и запасаться предметами первой необходимости пока еще рано. Да это и не поможет, когда настанет настоящий конец света.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что такое планета Нибиру, кто и когда впервые предположил ее существование, и какую угрозу она несет Земле.