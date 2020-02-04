«Уже не так легко и весело»: Самойлова призналась, что хочет быстрее родить

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова рассказала подписчикам в Instagram о сложностях, с которыми ей приходится сталкиваться во время беременности. Она пожаловалась на тяжесть, возникающую из-за живота внушительного размера, а также аллергию, которая у нее появилась накануне.

Жена музыканта не стала скрывать, что хочет как можно быстрее родить. Впрочем, по словам Самойловой, ждать осталось недолго — всего несколько недель.

«Кажется, я впала в беременную спячку. И еще, похоже, я все-таки уже хочу родить. Живот подрос и стало не так уж легко и весело. У меня еще непонятно откуда и на что нарисовалась аллергия. Последние недельки всегда самые сложные», — написала светская львица.

Свой пост Самойлова сопроводила фотографией, на которой позирует в белом наряде, подчеркивающем ее живот.

Instagram @samoylovaoxana

Подписчики с сочувствием отнеслись к жалобам теледивы и признались, что с нетерпением ждут новостей о ее скорых родах.

«Это нормально, все беременные такое переживают!»

«Очень милая, и голос ваш очень приятный. Милашка, легких вам родов и здоровенького ребеночка!»

«Как же мы ждем уже малыша! Здоровья вам и вашим деткам!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность.