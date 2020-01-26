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«Обтянутый шарик»: жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность

, 17:45 | Анастасия Игонина 25

Особенности кроя и цвета костюма делают круглый живот модели незаметным.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова показала наряд, способный скрыть беременность на поздних сроках. Фото и видео появились на странице супруги рэпера Джигана в Instagram.

В ролике, выложенном в сторис, Оксана позирует в обтягивающей футболке и черных бриджах. Дополняет образ черная кепка. Большого живота действительно не видно до тех пор, пока модель не поворачивается боком.

«Такой обтянутый шарик!» — со смехом комментирует Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

В основной ленте аккаунта Самойлова разместила фото в том же костюме. В описании публикации многодетная мать поделилась последними новостями о четвертой беременности. Сейчас она вместе с семьей находится в США — рожать Оксана готовится в одной из клиник Майами.

Супруга артиста отметила, что американские доктора, как и российские, просят беременных на поздних сроках приходить на осмотр каждые семь дней. Результат последнего визита к врачу показал, что пока Оксана, по ее собственным словам, может «гулять дальше».

«Зато Майя меня каждое утро встречает вопросом: „Родился ли кто?“. Устала ждать, бедняжка», — поделилась жена Джигана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова похвасталась легкой беременностью.

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