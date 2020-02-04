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Ариана Гранде оказалась самой прослушиваемой певицей на Spotify

, 12:51 | Светлана Александрова 75

Композиции артистки пользователи сервиса активировали три с половиной миллиарда раз.

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Фото, видео: Instagram @arianagrande; www.globallookpress.com / face to face

Ариана Гранде названа самой прослушиваемой певицей на потоковом музыкальном сервисе Spotify. Как сообщается в новостном аккаунте Chart Data в Twitter, композиции из трех альбомов Арианы — «My Everything», «Dangerous Woman» и «Thank u, next» — интернет-пользователи активировали три с половиной миллиарда раз.

Twitter @chartdata

Как пишет LENTA.RU, конце 2019 года Spotify обнародовал статистику самых прослушиваемых артистов первого десятилетия XXI века. Ариана Гранде была в первой пятерке популярных музыкантов 2019 года. Возглавил список Post Malone. В ТОП-5 также вошли Билли Айлиш, Эд Ширан и пуэрториканский рэпер Bad Bunny.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ариана Гранде попала также в пятерку артистов, пришедших на церемонию вручения музыкальной премии Grammy в самых роскошных нарядах.

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