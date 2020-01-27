ТОП-5 самых блестящих нарядов звезд на красной дорожке «Грэмми»

Зарубежные знаменитости собрались на главном музыкальном конкурсе «Грэмми» не только, чтобы побороться за статус самого талантливого исполнителя, но и блеснуть яркими образами на ковровой дорожке и отстоять за звание самой стильной звезды вечера.

Бесспорным эпатажным лидером стал актер сериала «Американская история ужасов: Апокалипсис» Билли Портер. Он без преувеличения блистал на ковровой дорожке мероприятия в брючном костюме, который был полностью обшит стразами. Ключевой деталью образа стала шляпа от Sarah Sokol с разъезжающейся в стороны бахромой. Головной убор за считанные часы породил массу мемов и шуток.

REUTERS /MIKE BLAKE

Рэперша Лиззо выглядела на конкурсе как настоящая королева. Автор хита Good as Hell была одета в очаровательное белое платье Atelier Versace с блестящими кантами и облегающим лифом, который подчеркивал ее выдающиеся пышные формы. К выбору украшений певица подошла избирательно — зрителей Лиззо ослепила двойным бриллиантовым ожерельем от Lorraine Schwartz, которое имитировало форму украшений на ее лифе. Завершила образ пушистая накидка.

globallookpress.com / Cover Images

Билли Айлиш победила в пяти из шести основных номинаций 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» — это второй случай за всю историю музыкального конкурса. Для светского выхода, певица, казалась бы, надела на себя все, что только есть у брэнда Gucci.

Стильный принт зеленого брючного костюма Билли похож на сочетание гламурного камуфляжа и нестареющей классики. Модный дом сшил наряд по индивидуальному заказу Айлиш — к нему она добавила водолазку с пайетками и длинными рукавами, а также темные солнцезащитные очки и сетчатую маску. Образ цвета лайма прекрасно сочетался с цветными корнями исполнительницы — выход «главного музыкального открытия года» отметили как один из самых запоминающихся.

globallookpress.com / Cover Images

Неотразимая Ариана Гранде предпочла эпатажным нарядам роскошное бальное серое платье Giambattista Valli — утопая в массивной многоуровневой юбке, Ариана была похоже на сбежавшую диснеевскую принцессу. В комплект к платью из тюля без бретелек артистка добавила подходящие перчатки, с блестящими бриллиантовыми заклепками. Волосы певица зачесала в высокий элегантный хвостик.

Через время, неожиданно для всех, она сменила гламурный пышный наряд на такое же роскошное по виду платье — серебреная ткань с медным отливом собиралась на талии звезды в объемный бант.

www.globallookpress.com /ImagePressAgency/face to face

Американский хип-хоппер Tyler, the Creator получил награду в номинации лучший рэп-альбом за пластинку IGOR. Исполнитель выбирает простые и понятные костюмы как для появления в клипах, так и для выходов на светские мероприятия.

www.globallookpress.com /ImagePressAgency/face to face

В этот раз рэпер будто вернулся со смены из отеля «Гранд Будапешт» (фильм «Отель «Гранд Будапешт» режиссера Уэса Андерсона — Прим.ред). Тайлер надел розовый костюм посыльного и даже успел прихватить с собой небольшой чемоданчик. Эпатажный певец дополнил наряд подходящей шляпой, белыми оксфордами Golf le Fleur, перчатками и квадратными солнцезащитными очками.

Ранее 5-tv.ru писал, о ТОП-5 образов на премии Critics’ Choiсe Awards 2020.