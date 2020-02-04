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  4. Петербуржец оставил дочери в наследство «Муху» и боевые гранаты

Петербуржец оставил дочери в наследство «Муху» и боевые гранаты

, 10:08 | Василий Заика 29

Арсенал изъят правоохранителями. Проводится проверка.

Фото: ТАСС / Мошков Николай

Житель Петербурга после смерти оставил дочери в наследство схрон оружия. Как стало известно 5-tv.ru, в квартире покойного отца в сейфе 32-летняя женщина обнаружила ружье, патроны, газовый пистолет, а также две гранаты РГД-5 и реактивную противотанковую гранату «Муха» (РПГ-18 — Прим.ред.).

Дочь владельца арсенала обратилась в полицию. Прибывшие на место взрывотехники констатировали, что РПГ-18 является учебным экземпляром. Обе ручные гранаты оказались боевыми.

В настоящее время следователи проводят проверку. Боеприпасы изъяты.

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