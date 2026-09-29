Запросто выгоняют из дома: почему испанцы остались без защиты в своей стране

Массовыми акциями протеста охвачена сегодня Испания. В Мадриде из-за жилищного кризиса сотни местных ночуют в палатках у стен правительства и требуют вернуть им право просто иметь крышу над головой. Арендная плата взлетела настолько, что стала не по карману большинству жителей.

Митинги прокатились и по другим европейским странам. Из Мадрида передает корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

Под окнами штаба правительства Мадрида уже пять дней в стихийном палаточном лагере в буквальном смысле ночуют почти полтысячи протестующих. Они требуют от Совета министров немедленно принять новый жилищный декрет, который уже называют «декретом Марикармен».

История Марикармен — пожилой женщины, которую выселили из квартиры за то, что та не могла платить повышенную аренду, — прогремела на всю страну и открыла ящик Пандоры. Ведь каждый день 40 семей в Испании оказываются на улице.

«Необходимо право, которое позволит нам спокойно жить в своей стране. Когда человек оказывается на улице, это ненормально», — сказал протестующий Ассир Карасско.

Вот в Мадриде из съемного жилья выгоняют отца и сына — дом оцеплен полицией. В городке Серданьола без крыши над головой оказались две сестры, для них аренда стала слишком дорогой.

— Это просто стыд! Людей выселяют на улицу!

Это происходит в стране, где существуют законы об «оккупасе» — любого, кто просто захватил пустующее жилье и провел там больше 48 часов, выселить можно только через суд, а также о социальном жилье для мигрантов.

Через несколько часов рассмотрения нового декрета протестующие не выдержали и уже вплотную подошли к зданию правительства Мадрида.

В итоге незащищенными здесь себя чувствуют только сами испанцы. Протесты прокатываются по всей стране — Мадрид, Барселона, Малага. Митингующие хлопают в ладоши, кричат.

И это отнюдь не региональная проблема. В Испании, Италии и Португалии на одну только аренду уходит около половины средней зарплаты, в Германии — треть. В этой ситуации проще всего тем, кто на лодках приплывает в Европу без документов, получает социальное жилье и живет на пособия, которые бюджеты стран ЕС уже не тянут.

Британский Базингсток — сотни демонстрантов у здания суда — требуют немедленно освободить Дэниэла Томаса. Тот продырявил ножом лодку с мигрантами, что пытались пересечь Ла-Манш.

Еще один многотысячный антимигрантский митинг в самом центре Лондона — люди кричат «Защитите наших девочек». Волна протеста поднялась после нападений приезжих преступников на британских детей и подростков.

— Я пришел сюда, потому что люблю мою страну и моих детей.

А это уже Керстерен — Нидерланды. Так местные жители ответили на новость: в их городке собираются разбить мигрантский лагерь. Взрывается петарда, люди кричат.

Политика открытых дверей, объявленная на Дублинской конференции в 1990-м, привела Европу к тому, что за 40 лет там стало в 150 раз больше мигрантов. В Германии и Испании, например, они составляют уже пятую часть населения.

«Постоянный поток людей из Франции в Британию, например — его же никто не контролирует. Европейские страны не могут защитить водное пространство у своих границ. Это абсурд. Нам надо быть жестче», — сказал политолог Ральф Шольхаммер.

Испанская Сеута — символ того, на что сама себя обрекла Европа. Уже три месяца как город захвачен мигрантами из Африки. Вот они бьют женщину, полиция бездействует.

Только за последние пять лет в ЕС вполовину выросло количество преступлений, связанных с кражами и грабежом — это политики открывают двери, простые европейцы хотят их поскорее захлопнуть.

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