«Хоть бы пережить завтра»: мама Сергея Соседова перед его похоронами

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Василиса Власова
Василиса Власова 76 0

Женщине 90 лет и она тяжело переживает уход сына.

«Надо как-то держаться»: мама Соседова перед похоронами

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Что чувствует мама Сергея Соседова перед похоронами сына

Мама музыкального критика и журналиста Сергея Соседова Антонина Петровна поделилась чувствами перед похоронами сына.

«Надо как-то держаться… Сегодня уже вот как-то давление высокое поднялось, завтра я уже даже не знаю, как будет. Я пока его не видела. У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра», — рассказала женщина.

.. ВКонтакте / Сергей Соседов / sosedov_official

 Архивное фото Сергея Соседова с мамой Антониной Петровной.

Напомним, что Антонине Петровне 90 лет. Сейчас она находится в тяжелом моральном и физическом состоянии, часто плачет.

В Нерюнгри 23 сентября скончался 58-летний Сергей Соседов. Произошел трагический несчастный случай: музыкальный критик упал с лестницы в гостинице и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи оперировали его около трех часов, но безуспешно. В Якутию журналист приехал как председатель жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Соседов за полтора года до произошедшей трагедии делился мыслями о том, как хотел бы умереть. Тогда журналист провел параллель между жизнью человека и цветком. Сергей Васильевич также отмечал, что это решение принимает Всевышний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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