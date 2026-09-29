«Хоть бы пережить завтра»: мама Сергея Соседова перед его похоронами

Что чувствует мама Сергея Соседова перед похоронами сына

Мама музыкального критика и журналиста Сергея Соседова Антонина Петровна поделилась чувствами перед похоронами сына.

«Надо как-то держаться… Сегодня уже вот как-то давление высокое поднялось, завтра я уже даже не знаю, как будет. Я пока его не видела. У меня сил нет, не знаю, как завтра это выдержать. Хоть бы пережить завтра», — рассказала женщина.

. ВКонтакте / Сергей Соседов / sosedov_official

Архивное фото Сергея Соседова с мамой Антониной Петровной.

Напомним, что Антонине Петровне 90 лет. Сейчас она находится в тяжелом моральном и физическом состоянии, часто плачет.

В Нерюнгри 23 сентября скончался 58-летний Сергей Соседов. Произошел трагический несчастный случай: музыкальный критик упал с лестницы в гостинице и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи оперировали его около трех часов, но безуспешно. В Якутию журналист приехал как председатель жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Соседов за полтора года до произошедшей трагедии делился мыслями о том, как хотел бы умереть. Тогда журналист провел параллель между жизнью человека и цветком. Сергей Васильевич также отмечал, что это решение принимает Всевышний.

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