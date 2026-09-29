Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг

В США запустили единый портал America.gov для доступа к федеральным государственным услугам. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий развитие платформы и объединение на ней онлайн-сервисов различных ведомств.

Фото: скриншот с сайта - america.gov

Теперь американским пользователям не придется переходить между сайтами отдельных государственных учреждений для получения доступных услуг. Через America.gov они смогут находить необходимые сервисы в одном месте. При работе с платформой планируется использование технологии искусственного интеллекта.

Федеральные агентства должны подключить к порталу собственные онлайн-сервисы, интегрировать их с системой идентификации Login.gov и обеспечить защиту персональных данных пользователей. При этом ведомства сохранят контроль над своими базами данных и государственными записями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на портале Госуслуг начал работу сервис для подготовки брачного договора. С помощью нового инструмента граждане смогут заранее составить документ в онлайн-формате, а затем заверить его у нотариуса.

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