Актриса театра и кино Настасья Самбурская разочаровала поклонников в Instagram. На свежем фото звезда позирует в мужском костюме с бабочкой. Дополняют строгий образ убранные назад волосы, и челка из нескольких тонких длинных прядей. Артистка сопроводила публикацию фразой из песни молодого исполнителя.
«Ла-ла-ла, Любимкааа…» — подписала пост звезда.
Поклонники назвали новый снимок неудачным и попросили Анастасию больше не делать кадров в таком образе.
«Пусть и сценический образ, но это неженственно»;
«Куда волосы делись, мать?»;
«Такая жидкая челка вам не идет», — прокомментировали юзеры.
Однако нашлись подписчики, которым понравилось такое необычное фото знаменитости. Фанаты оставили под публикацией почти 95 тысяч отметок «мне нравится» и осыпали актрису комплиментами в комментариях.
«Богиня!»;
«Очень круто. Люблю ваши образы»;
«Дочь итальянской мафии! Класс»;
«Дьяволица», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самбурская снялась на перроне в стильном образе.