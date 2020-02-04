Актриса театра и кино Настасья Самбурская разочаровала поклонников в Instagram. На свежем фото звезда позирует в мужском костюме с бабочкой. Дополняют строгий образ убранные назад волосы, и челка из нескольких тонких длинных прядей. Артистка сопроводила публикацию фразой из песни молодого исполнителя.

«Ла-ла-ла, Любимкааа…» — подписала пост звезда.

Поклонники назвали новый снимок неудачным и попросили Анастасию больше не делать кадров в таком образе.

«Пусть и сценический образ, но это неженственно»;

«Куда волосы делись, мать?»;

«Такая жидкая челка вам не идет», — прокомментировали юзеры.

Instagram @samburskaya

Однако нашлись подписчики, которым понравилось такое необычное фото знаменитости. Фанаты оставили под публикацией почти 95 тысяч отметок «мне нравится» и осыпали актрису комплиментами в комментариях.

«Богиня!»;

«Очень круто. Люблю ваши образы»;

«Дочь итальянской мафии! Класс»;

«Дьяволица», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самбурская снялась на перроне в стильном образе.