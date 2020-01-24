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«Тебе даже вагончик идет»: Самбурская снялась на перроне в стильном образе

, 8:52 | Валентин Черников Фото 1 308

Камнем преткновения для подписчиков актрисы стали сапоги.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Образ в стиле ретро Настасьи Самбурской впечатлил подписчиков ее микроблога. Звезда «Универа» выложила в Instagram фото, где стоит на перроне. Позади нее старинный состав. По левому краю снимка виден танк. Мизансцена напомнила ей строчки песни из репертуара Валентины Толкуновой: «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке».

В кадре Самбурская одета по моде первой половины прошлого вика. На ней серый костюм в клетку, а в руках кожаная сумка. Единственное, что одобрили не все подписчики — светло-коричневые сапоги.

Instagram @samburskaya

«Ну, сапоги не лепятся»;

«Сапоги — ***, неужели не видно?» — отозвались в комментариях.

Грубиянов поставила на место сама Настасья. Актриса предположила, что у этих «экспертов», возможно, нет вкуса. Большинство фолловеров согласилось с таким выводом и похвалило Самбурскую за удачно подобранный имидж.

«Сапоги — бомба!»

«Вы очень красивая! Вам так идет все, что надеваете!»

«Очень стильно! Безумно нравится! Красотка!

«Постой, паровоз, не стучите колеса… Образ очень круто подобран»;

«Блин, тебе даже вагончик идет», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская намекнула на свадьбу с экс-бойфрендом Ольги Бузовой.

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