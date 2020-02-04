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  4. «Причина моих преображений»: Нино Нинидзе поцеловалась с Данилой Козловским

«Причина моих преображений»: Нино Нинидзе поцеловалась с Данилой Козловским

, 15:49 | Валентин Черников 2 689

Актер подарил коллеге букет роз и нежно поздравил с окончанием съемок фильма.

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Фото, видео: Instagram @ninosha13

Момент нежных объятий и поцелуев с Данилой Козловским выложила в Instagram Нино Нинидзе. Так 34-летний коллега поздравил актрису с окончанием съемок фильма.

В фэнтезийном триллере «Карамора» Козловский выступил режиссером и исполнителем главной роли. Для участия в картине привлекли таких звезд, как Андрей Смоляков, Филипп Янковский. Одну из ролей исполнила и Нинидзе.

Для возлюбленной Максима Виторгана работа над лентой оказалась особенно приятной, поскольку проходила в ее родном Тбилиси. В ролике Козловский во всеуслышание объявил, что съемки завершены и преподнес партнерше по площадке букет роз.

«Очень „счастливый“ момент. Вот причина всех моих внешних и внутренних преображений. Именно в своем городе я закончила нелегкий и безумно интересный проект», — написала Нино.

Instagram @ninosha13

Действие фильма «Карамора» разворачивается в альтернативной истории начала XX века. Молодой анархист Карамора узнает, что на протяжении столетий династию Романовых охраняет тайный орден вампиров. В схватке с ними он теряет возлюбленную и вместе с боевой группой объявляет ордену войну. Картина выйдет на экраны осенью этого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нинидзе в обнимку с Виторганом поиграла в «правду или действие».

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