  1. Пятый канал
  4. Нинидзе показала, как в обнимку с Виторганом играет в «правду или действие»

Нинидзе показала, как в обнимку с Виторганом играет в «правду или действие»

, 7:08 | Карина Бернтгольц 10

Забавный видеоролик артистка опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ninosha13

Грузинская актриса Нино Нинидзе показала в сторис в Instagram, как проводит время со своим возлюбленным Максимом Виторганом. О романе звезд стало известно уже несколько месяцев назад, однако до сих пор они предпочитают почти никак не освящать свою личную жизнь в интернете.

Впрочем, на этот раз Нинидзе решила сделать исключение. Она записала на видео, как вместе с российским актером играет в «правду или действие». Судя по всему, ролик был записан в тот момент, когда очередь перешла к Виторгану. Он внимательно ждет своего задания, и спустя несколько секунд на экране появляется надпись «засунь кулак в рот».

Бывший супруг Ксении Собчак подходит к своей задаче с юмором. Слегка приобняв Нинидзе, он пытается засунуть в рот не свой кулак, а ее. Актриса в этот момент смеется.

Instagram @ninosha13

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нинидзе в черном боди восхитила фанатов страстным образом.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Последние новости

7:15
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
7:08
Нинидзе показала, как в обнимку с Виторганом играет в «правду или действие»
7:01
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом
6:54
Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на «дуэль»
6:39
Владимир Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
6:23
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Сейчас читают

Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]