Нинидзе показала, как в обнимку с Виторганом играет в «правду или действие»

Грузинская актриса Нино Нинидзе показала в сторис в Instagram, как проводит время со своим возлюбленным Максимом Виторганом. О романе звезд стало известно уже несколько месяцев назад, однако до сих пор они предпочитают почти никак не освящать свою личную жизнь в интернете.

Впрочем, на этот раз Нинидзе решила сделать исключение. Она записала на видео, как вместе с российским актером играет в «правду или действие». Судя по всему, ролик был записан в тот момент, когда очередь перешла к Виторгану. Он внимательно ждет своего задания, и спустя несколько секунд на экране появляется надпись «засунь кулак в рот».

Бывший супруг Ксении Собчак подходит к своей задаче с юмором. Слегка приобняв Нинидзе, он пытается засунуть в рот не свой кулак, а ее. Актриса в этот момент смеется.

Instagram @ninosha13

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нинидзе в черном боди восхитила фанатов страстным образом.