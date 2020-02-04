Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi. Фронтмен коллектива Илья Прусикин выложил в сторис в Instagram видео танца.

Элайджа Вуд принял участие в так называемом Skibidi-челлендже и вместе с музыкантами исполнил знаменитый танец. Он стал популярным в сети после выхода одноименного клипа в октябре 2018 года. Сейчас у клипа на песню «Skibidi» более 350 миллионов просмотров. В челлендже пользователи повторяли танец артистов из клипа.

Участники группы Little Big побывали на премьере фильма «Иди к папочке» в Лос-Анджелесе, где Элайджа Вуд сыграл главную роль. Об этом солист группы сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фронтмен Little Big поздравил сына с днем рождения.