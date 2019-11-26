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«Кайфовый человек»: фронтмен Little Big поздравил сына с днем рождения

, 12:05 | Анастасия Игонина Фото 474

Сыну Ильи Прусикина — Добрыне — исполнилось два года.

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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin

Илья Прусикин трогательно поздравил маленького сына с днем рождения. Трепетный пост, посвященный событию, солист группы Little Big разместил на своей странице в Instagram. Музыкант также поблагодарил возлюбленную за то, что два года назад мальчик появился на свет.

«С днем рождения, Добрыня! Спасибо тебе, Ира, за такого кайфового человека!» — написал Прусикин.

Текст сопровождает фотография Ильи, на которой он запечатлен во время досуга с сыном. Мальчик сидит у артиста на руках и держит машинку. Сам музыкант при этом широко улыбается.

Instagram @iliyaprusikin

Поклонники артиста умилились, увидев новое фото малыша. В комментариях фолловеры Прусикина наперебой поздравляют Добрыню с днем рождения и делают комплименты очаровательному ребенку.

«Как мило! Добрыня уже такой большой стал, красивый, весь в папу!»

«Ну что за мило-о-ота!» — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллектив Ильи Прусикина Little Big опубликовал клип на песню Go Bananas.

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