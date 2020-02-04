Эрдоган объяснил, почему поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине!»

Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, почему во время официального визита в Киев поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине!»

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорит „Merhaba Asker!“ („Здравствуй, солдат“. — Прим. ред)» — сказал Эрдоган на борту самолета по пути в Анкару.

3 февраля Эрдоган использовал данное приветствие, когда здоровался с почетным караулом на площади возле Мариинского дворца в Киеве. Это произошло в рамках его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На приветствие почетный караул хором ответил турецкому лидеру словами: «Героям Слава!».

Лозунг «Слава Украине!» и последующий ответ «Героям слава!» используют члены Организации украинских националистов*. С 2018 года эти фразы стали официальным приветствием в армии и полиции Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Реджеп Эрдоган подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель инкрустированное зеркало. Та была рада подарку.

* — Экстремистская организация, запрещена в РФ.