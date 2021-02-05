День мученика Климента: что можно и категорически нельзя делать 5 февраля

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Ниса Мурзанаева
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Православные христиане 5 февраля празднуют день памяти священномученика Климента.

Фото, видео: Azbyka.ru; www.globallookpress.com / Michael Peuckert, CHROMORANGE / C.Fickinger, Franz Waldhäusl

Православные верующие чтят 5 февраля память священномученика Климента. Мужчина пострадал за веру в Иисуса Христа. Язычники подвергали его пыткам в разных городах. Однако чудесная сила не давала ему погибнуть.

Климента избивали, резали, опускали на кол, держали в темнице, однако любые мучения он принимал с благодарностью. Святой чествовал своих палачей за то, что они давали ему возможность испытать те же страдания, каким когда-то подвергался Иисус.

Однако один из самых жестоких язычников однажды приказал отрубить священномученику голову. Мощи Климента хранятся в Константинополе.

Что можно делать 5 февраля

В этот день православные христиане посвящают время уборке в доме. Считается, что таким образом чистится не только жилище верующих, но и их душа. Также в праздник рекомендуется уделить некоторое время молитве, находясь при этом в одиночестве.

Вечером хозяйки должны поставить на стол постные пироги. Выполнение традиции принесет в дом счастье и удачу.

Что категорически нельзя делать 5 февраля

Нельзя оставлять жилище в беспорядке. Также ни в коем случае не стоит отказывать беднякам в милостыни и ссориться с домочадцами. Кроме того, сегодня запрещено бездельничать, пишет Утро.ру. 

Приметы на 5 февраля

— каким выдастся утро — таким будет и остаток февраля;

— солнечная и морозная погода — к засушливому лету;

— птички громко поют с утра — к сильным морозам;

— выпадет много снега — год будет урожайным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать в день Тимофея-полузимника.

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