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Два петербуржца пытались ограбить «Пятерочку» с помощью гранаты

, 9:29 | Василий Заика 20

Инцидент произошел вечером 3 февраля на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе.

Фото: Известия / Александр Казаков

Два петербуржца предприняли отчаянную попытку ограбить магазин «Пятерочка» при помощи гранаты. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 3 февраля на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Северной столицы.

24-летние парни ворвались в торговый зал и сунули в руки охраннику боеприпас со словами: «На, держи, взорвешься, полетаешь». В этот же момент молодчики бросились к прилавкам. Страж порядка магазина оказался не робкого десятка и вызвал на подмогу полицейских.

Прибывшие на место правоохранители скрутили горе-грабителей и отвезли в отделение. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Хулиганство». Боеприпас оказался учебной гранатой Ф-1.

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