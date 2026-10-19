Не тот наряд: полиция задержала блогера в Москве за ношение формы сотрудников МВД
Танцы на Никольской улице закончились в отделении.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полиция задержала блогера в Москве за ношение формы сотрудников МВД
Московский суд оштрафовал девушку за незаконное ношение полицейской формы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Суд назначил блогеру штраф в размере полутора тысяч рублей за незаконное ношение полицейской формы. Кроме того, у девушки конфисковали всю соответствующую атрибутику.
Автор контента вместе с друзьями снимала на Никольской улице танцевальный челендж. По задумке, в ролике должны быть задействованы люди разных профессий, в том числе и сотрудники правоохранительных органов.
Образ полицейского на себя примерила автор ролика. На ней была куртка с шевронами МВД и фальшпогонами капитана полиции, а также фуражка. Кроме того, при себе у нее были металлические наручники.
Съемка челенджа привлекла внимание настоящих сотрудников полиции. Они задержали девушку и доставили в отделение. Там на нее был составлен протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды».
Сама блогер призналась, что не знала о незаконности подобного поступка. В будущем она пообещала не повторять эту ошибку.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве полиция задержала 20 подростков, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части Третьего транспортного кольца.
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