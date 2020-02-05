«Прокусили пальто и вцепились в ногу»: теннисистка Гуськова о нападении собак

Певица и двукратная чемпионка России по теннису Наталья Гуськова в интервью 5-tv.ru рассказала о нападении собак в Подмосковье. Инцидент произошел на Северном шоссе в Раменском. Спортсменка спокойно шла по дороге, как вдруг внезапно к ней подбежали два пса. Агрессивные животные прокусили ей пальто и вцепились ногу. Предположительно, одна из собак была домашней.

«Один пальто укусил, а другой уже в ногу вцепился. <…> Вообще, мне вчера сказали, что это чья-то собака, просто она в частный сектор забежала. <…> Один бездомный, потому что с чипом был, а второй без чипа», — поделилась знаменитость.

После происшествия Гуськовой пришлось обратиться за медицинской помощью. Сейчас она проходит курс прививок от бешенства.

«Наложили повязку и сделали прививку от столбняка и от бешенства», — прояснила теннисистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ловцы бродячих собак в Зеленограде подстрелили мужчину отравленным дротиком