«Ух, какой пупочек»: Чехова предложила обсудить ее фигуру на новом фото в бикини

Российская ведущая Анфиса Чехова решила поиронизировать над тем, что ее подписчики на каждом опубликованном в Instagram фото находят изъяны: в одних случаях им не нравится ракурс, в других — критике подвергается фигура звезды, а третьих злопыхатели обнаруживают «следы» использования фотошопа.

Ожидая, что негативных комментариев не удастся избежать и в этот раз, в подписи к посту теледива обратилась к пользователям.

«Использую фото в купальнике как дефибриллятор для моего Instagram. „Доктор, доктор, мы его теряем!“ Разряд! Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?» — написала Чехова.

Свой пост она сопроводила «горячей» фотографией, сделанной на морском побережье. На ней светская львица позирует в сексуальном бикини черного цвета, которое отлично подчеркивает достоинства фигуры знаменитости и ее безупречный загар.

Instagram @achekhova

Снимок получился настолько живым, естественным и вместе с тем очаровательным, что юзеры даже не нашли, к чему придраться. Комментарии наполнились изысканными комплиментами.

«Здравствуйте Анфиса. Какая Вы здесь хорошенькая!»

«Ух, какой пупочек!»

«Шикарная женщина!»

«Классные у вас волосы!»

«У вас все отлично! Красотка!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова показала очередную сексуальную позу для йоги.