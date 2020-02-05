  1. Пятый канал
  4. «Ух, какой пупочек»: Чехова предложила обсудить ее фигуру на новом фото в бикини

«Ух, какой пупочек»: Чехова предложила обсудить ее фигуру на новом фото в бикини

, 11:01 | Карина Бернтгольц 988

Снимок российская ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На этот раз поклонники не нашли, к чему придраться.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Российская ведущая Анфиса Чехова решила поиронизировать над тем, что ее подписчики на каждом опубликованном в Instagram фото находят изъяны: в одних случаях им не нравится ракурс, в других — критике подвергается фигура звезды, а третьих злопыхатели обнаруживают «следы» использования фотошопа.

Ожидая, что негативных комментариев не удастся избежать и в этот раз, в подписи к посту теледива обратилась к пользователям.

«Использую фото в купальнике как дефибриллятор для моего Instagram. „Доктор, доктор, мы его теряем!“ Разряд! Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?» — написала Чехова.

Свой пост она сопроводила «горячей» фотографией, сделанной на морском побережье. На ней светская львица позирует в сексуальном бикини черного цвета, которое отлично подчеркивает достоинства фигуры знаменитости и ее безупречный загар.

Instagram @achekhova

Снимок получился настолько живым, естественным и вместе с тем очаровательным, что юзеры даже не нашли, к чему придраться. Комментарии наполнились изысканными комплиментами.

«Здравствуйте Анфиса. Какая Вы здесь хорошенькая!»

«Ух, какой пупочек!»

«Шикарная женщина!»

«Классные у вас волосы!»

«У вас все отлично! Красотка!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова показала очередную сексуальную позу для йоги.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Последние новости

11:31
За сутки лавины сошли в России, Грузии и Турции — есть жертвы
11:23
«Аж дыхание остановилось»: Ирина Круг покорила сеть длинными ногами
11:11
В Петербурге отменили форум с участием китайской делегации
11:06
Директор московского ДК заработала три миллиона на «мертвых душах»
11:01
«Ух, какой пупочек»: Чехова предложила обсудить ее фигуру на новом фото в бикини
10:52
Серийным «минером» объектов в Петербурге оказался бомж с кнопочным телефоном

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]