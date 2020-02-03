Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала в Instagram о своих регулярных занятиях йогой. По словам звезды, одна тренировка включает целый комплекс упражнений, благодаря которым светской львице удается всегда поддерживать тело в тонусе и в то же время очищать свои мысли от ненужных тревог и переживаний.

«За время занятий семь потов сходит и мышцы потом болят. Но вместе с тем, эта йога помогает мне быть в контакте не только с моим телом, но еще останавливать беспокойный ум, и прислушиваться к тихому голосу своей души», — поделилась Чехова.

Свой пост теледива сопроводила фотографией, на которой стоит в позе для йоги. Занять верное положение ей помогает тренер.

Instagram @achekhova

Несмотря на то, что Чехова запечатлена на снимке в спортивном костюме в процессе занятий, фанаты нашли кадр очень возбуждающим, а позу сексуальной. Они сделали массу комплиментов своему кумиру, признавшись, что с удовольствием бы составили ей компанию на тренировках.

«Женщина, полегче!»

«Секси-леди!»

«Анфиса, вы очень красивая!»

«Такой костюм все достоинства выпячивает!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова привлекла внимание пользователей глубоким декольте на горном склоне.