Мумию обнаружили в квартире на юге Москвы

Мумифицированное тело женщины обнаружено в квартире одного из домов на улице Чертановская на юге Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 3 февраля.

Полицейские при помощи спасателей МЧС вскрыли запертую изнутри входную дверь квартиры и обнаружили тело 54-летней хозяйки. По предварительным данным, женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах ориентировочно полгода назад. За длительное время ее останки мумифицировались и успели частично превратиться в скелет.

В настоящее время полиция выясняет причины смерти москвички.