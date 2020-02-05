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  4. Мумию обнаружили в квартире на юге Москвы

Мумию обнаружили в квартире на юге Москвы

, 12:46 | Василий Заика 26

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Чертановская.

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

Мумифицированное тело женщины обнаружено в квартире одного из домов на улице Чертановская на юге Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 3 февраля.

Полицейские при помощи спасателей МЧС вскрыли запертую изнутри входную дверь квартиры и обнаружили тело 54-летней хозяйки. По предварительным данным, женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах ориентировочно полгода назад. За длительное время ее останки мумифицировались и успели частично превратиться в скелет.

В настоящее время полиция выясняет причины смерти москвички.

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