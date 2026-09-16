«Нельзя войти в одну реку дважды»: Роман Архипов о новой «Фабрике Звезд»

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 25 0

По словам артиста, несмотря ни на что молодым артистам нужно давать возможности для профессионального роста.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Роман Архипов высказался о новой «Фабрике Звезд»

Российский певец Роман Архипов рассказал, что новая «Фабрика звезд» не сможет повторить успех легендарного реалити-шоу. Артист поделился мнением с корреспондентом 5-tv.ru на эксклюзивном концерте певицы MARSO в честь ее дня рождения.

«Вы знаете, мое сугубо личное мнение, что, к сожалению, нельзя войти в одну воду дважды. Время поменялось, технологии поменялись», — рассказал певец.

Архипов поделился воспоминаниями о времени своего участия в проекте. По его словам, тогда за телепроектом следили все.

«Я помню, когда мы были на „Фабрике“, YouTube — это было что-то новое. Ну, там смотрели клипы, ждали, пока он загрузится, и тому подобное. Вся страна смотрела телевизор», — отметил Роман.

Архипов считает, что повторить «Фабрику звезд» сейчас невозможно, но нужно давать молодым артистам возможности для профессионального роста.

«А сейчас, я не знаю, мне кажется, уже невозможно это повторить. Конечно, нужно давать такие возможности артистам, молодым особенно. Дай бог, что кому-то это что-то даст. Но мое мнение, что так уже не будет», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Архипов объяснил срыв Ромы Зверя на зрителей. По его словам, у Зверя может быть стресс и депрессия.

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