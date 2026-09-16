«Путь правды»: актер Стивен Сигал объяснил свое отношение к России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Спецпредставитель МИД выступил на молодежном марафоне в Екатеринбурге.

Стивен Сигал рассказал о России и традиционных ценностях

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Стивен Сигал заявил о близости ему традиционных ценностей России

Специальный представитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию Стивен Сигал заявил, что Россия и ее жители стремятся придерживаться традиционных ценностей и «богобоязненной жизни». Об этом он сообщил 16 сентября в Екатеринбурге.

Выступая на открытом диалоге федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи, актер отметил, что воспринимает Россию как страну, которая движется по пути правды.

Сигал подчеркнул, что ему близко стремление россиян к простой и скромной жизни, основанной на религиозных и нравственных принципах.

Также он высказался о ситуации в США, где родился, заявив, что на мировой арене, по его мнению, наблюдается рост агрессии. В частности, актер упомянул вмешательство во внутренние дела других государств и смену политических режимов.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал важность воспитания молодежи на основе нравственных, духовных и патриотических ценностей. Глава государства также заявлял, что источником силы страны является единство поколений.

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