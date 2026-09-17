Эскалатор больше не остановится: ООН усилила меры перед визитом Дональда Трампа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Генсек организации сообщил о подготовке штаб-квартиры к приезду президента США.

ООН подготовилась к визиту Трампа после сбоя с эскалатором

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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ООН усилила меры перед визитом Трампа после сбоя с эскалатором

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла дополнительные меры перед новым визитом президента США Дональда Трампа после прошлогоднего инцидента с остановившимся эскалатором. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Представители СМИ спросили генсека, будут ли эскалаторы работать во время приезда американского лидера. Гутерреш заверил, что организация постаралась исключить повторение подобных ситуаций.

«Могу вас заверить, мы приняли дополнительные меры, чтобы ни у кого, кто ходит по штаб-квартире ООН, не было негативного опыта взаимодействия с эскалатором», — сказал он.

Инцидент произошел во время прошлогоднего визита Трампа в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Президент США прибыл туда для выступления на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Тогда сначала остановился эскалатор, на котором американский лидер поднимался на второй этаж. Позднее во время его выступления перестал работать телесуфлер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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