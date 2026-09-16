Медвежий спор: Минприроды и охотники о нашествии хищников в России

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Василиса Власова
Василиса Власова 40 0

Охотники призывают смягчить правила добычи бурого медведя на фоне участившихся выходов хищников к людям.

Минприроды и охотники поспорили о нашествии медведей в РФ

Фото: © РИА Новости/Р. Дормидонтов

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Минприроды и охотники поспорили о нашествии медведей в России

Ситуацию с нашествием медведей в России обсудили на конференции «Медведи и люди» в ТАСС. Модератор предупредила: бурый медведь активно вторгается в населенные пункты и заглядывает в палатки, так что воспринимать его как милого сказочного героя уже нельзя.

«Выход бурых медведей к людям — комплексная проблема. С одной стороны, идет увеличение численности бурого медведя при одновременном снижении фактической добычи. А охота в соответствии с правилами — тот инструмент, который помогает регулировать, а значит, и сохранять популяции хищников», — рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды России Татьяна Арамилева.

Охотники, в свою очередь, сетуют на чересчур строгие правила отстрела. На конференции врио президента «Росохотрыболовсоюза» Андрей Сицко сообщил о квотах на добычу медведя — не более 30% от численности популяции. По его словам, для отстрела хищника требуется разрешение стоимостью от трех до шести тысяч рублей, а в 2025 году срок его действия ограничили одним месяцем.

Осложняет деятельность охотников и то, что в некоторых регионах медведь внесен в Красную книгу и его отстрел запрещен.

«У нас есть субъекты, где этот вид занесен в региональные Красные книги, хотя угрозы популяции бурого медведя нет никакой. Медведи выходят к людям и не боятся их. Один раз хищник выйдет к людям — его отпугнут, второй раз, а на третий раз он поймет, что ему ничего не угрожает», — отметил врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко.

«Росохотрыболовсоюз» просил Минприроды убрать квоты на отстрел медведя и продлить лицензию на весь сезон. На конференции прозвучало и необычное предложение: использовать опыт участников СВО для подготовки людей к борьбе с медведями. Чиновники не прокомментировали эту идею.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае медведь растерзал пенсионерку. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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