Эксперты назвали приложения, которые нельзя устанавливать на Android

Более двух десятков популярных приложений для мобильных устройств под управлением Android оказались вредоносными. Все их разработала китайская компания Shenzhen HAWK Internet, сообщил портал VPNpro.

Специалисты выяснили, что программы этого разработчика запрашивают у пользователей слишком много разрешений. Например, приложение Candy Selfie Camera (камера с фильтрами для «красивых селфи») требует доступ к информации о местоположении устройства. Программа Sound Recorder (диктофон) по непонятной причине запрашивает доступ к камере.

Приложение Weather Forecast (информация о погоде) подписывало пользователей на премиальные телефонные номера. В результате люди получали огромные счета за связь. Вдобавок, программа запускала скрытые окна в браузере и нажимала на рекламу.

Всего эксперты по кибербезопасности включили в свой список 24 приложения китайского производителя. Кроме указанных, это: Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy! , Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush. Всего их скачали более 382 миллионов раз.

Отмечается, что корпорация Google уже удалила перечисленные приложения из своего цифрового магазина Play. Представители интернет-гиганта сказали, что серьезно относятся к сообщениям о нарушениях безопасности и конфиденциальности.

