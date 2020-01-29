Известный во всем мире антивирус фирмы Avast оказался шпионом. Журналисты выяснили, что популярная среди интернет-пользователей программа собирает данные клиентов, а менеджеры компании продают их третьим лицам.

Персональные сведения, поисковые запросы, активность в соцсетях — все это архивируется и сохраняется в особой папке. И это при том, что услугами разработчиков ежемесячно пользуются почти пятьсот миллионов человек.

Мало того — в большинство гаджетов, работающих на OS Android, Avast устанавливается по умолчанию. В компании уверяют — торговля информацией если и ведется, то исключительно с согласия самих пользователей антивируса. Однако, как показал опрос, никто из них об этом даже не догадывался.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге накрыли сеть фиктивных брокерских контор.