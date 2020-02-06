Законопроект о реформе ОСАГО поддержали в правительстве

В правительстве поддержали законопроект о реформе ОСАГО, предложенном депутатами. В нем исчезли пункты об увеличении страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних пятисот тысяч до двух миллионов рублей.

Это могло привести к критическому росту цены полиса на треть, а то и больше. При этом депутаты оставили в законопроекте право страховщиков устанавливать индивидуальный тариф на ОСАГО в пределах коридора Центрального банка. Он коснется в первую очередь злостных нарушителей ПДД.

В итоге стоимость полиса может вырасти незначительно — на 4-5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частных сыщиков планируют привлечь к поиску мошенников в сфере ОСАГО.