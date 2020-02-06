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  4. Рудова в купальнике с экстремальным декольте взбудоражила фанатов

Рудова в купальнике с экстремальным декольте взбудоражила фанатов

, 6:25 | Ниса Мурзанаева 78

36-летняя актриса, приняв сексуальную позу, плотно прижалась грудью к прозрачной стенке бассейна.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Звезда сериала «Татьянин день» и «Универ» 36-летняя Наталья Рудова разместила в Instagram откровенное фото, на котором позирует в черном сплошном купальнике с глубоким декольте. На снимке артистка максимально плотно прижимается грудью к прозрачной стенке бассейна.

Публикацию кинодива сопроводила цитатой из книги «Удивительный волшебник из страны Оз».

«О сердце судят не потому, как сильно любишь ты. Потому, как сильно любят тебя другие!» — подписала фотографию знаменитость.

Instagram @rudovanata

Большинству поклонников Натальи Рудовой соблазнительное фото очень понравилось. Фанаты осыпали кумира множеством лестных слов в комментариях. Они хвалили идеальную фигурку любимицы, ее стройные ноги и, в целом, потрясающие внешние данные.

«Как всегда — шикарна!»

«Богиня»;

«Вызывайте пожарных, потому что — огонь!» — написали фолловеры.

Вот только не обошлось и без возмущенных сообщений злопыхателей. Некоторым подписчикам Натальи Рудовой снимок в бассейне показался чересчур откровенным.

«Надо быть чуть скромнее!» — заявил один из недовольных юзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Рудова снялась обнаженной на дне бассейна.

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