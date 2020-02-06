В Ленобласти пенсионерка собственноручно задушила возлюбленного

Пожилая жительница города Гатчина Ленинградской области собственноручно задушила возлюбленного, сообщает СК.

По версии следствия, пенсионеры порядка 20 лет проживали вместе в квартире погибшего. 4 февраля 69-летний мужчина и 67-летняя женщина поссорились. Во время скандала разъяренная сожительница схватила своего благоверного за шею и изо всех сил сдавила ее руками. Вскоре мужчина перестал подавать признаки жизни.

Пенсионерку задержали. Во время допроса она призналась в содеянном. Следователи рассматривают вопрос об аресте подозреваемой.