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  4. В Ленобласти пенсионерка собственноручно задушила возлюбленного

В Ленобласти пенсионерка собственноручно задушила возлюбленного

, 7:53 | Василий Заика 21

Следователи рассматривают вопрос об аресте подозреваемой.

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Пожилая жительница города Гатчина Ленинградской области собственноручно задушила возлюбленного, сообщает СК.

По версии следствия, пенсионеры порядка 20 лет проживали вместе в квартире погибшего. 4 февраля 69-летний мужчина и 67-летняя женщина поссорились. Во время скандала разъяренная сожительница схватила своего благоверного за шею и изо всех сил сдавила ее руками. Вскоре мужчина перестал подавать признаки жизни.

Пенсионерку задержали. Во время допроса она призналась в содеянном. Следователи рассматривают вопрос об аресте подозреваемой.

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